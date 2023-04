Inter, dalla striscia positiva al Toro da trasferta: i numeri verso il Benfica

Alcuni numeri sui nerazzurri in vista della gara d'andata dei quarti di finale della Champions League in casa del Benfica

STRISCIA POSITIVA

L'Inter è imbattuta da tre partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League. I nerazzurri hanno ottenuto due vittorie (contro Porto e Liverpool nella passata stagione) e il pareggio dello stadio do Dragão che ha qualificato l'Inter ai quarti. In questo parziale gli uomini di Inzaghi non hanno mai subito gol, collezionando tre clean sheet. Inoltre, in questa edizione della Champions League André Onana è il portiere che ha effettuato più parate: 38 in 8 presenze.