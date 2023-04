Social / Benfica, Joao Mario ci crede ancora: “Non è finita finchè non è finita!”

La vittoria dell'Inter sul campo del Benfica ha fatto pendere la bilancia in favore dei nerazzurri in ottica qualificazione alle semifinali di Champions League, ma i portoghesi non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Joao Mario, capitano dei lusitani ieri sera (nonchè ex calciatore interista), ha voluto dare la carica all'ambiente con un messaggio pubblicato su Instagram: "Non è finita finchè non è finita!".