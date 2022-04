Liverpool-Benfica, Klopp: “Margine c’è, ma abbiamo visto come è andata con l’Inter”

Il tecnico dei Reds ha invitato i suoi a fare molta attenzione nel ritorno dei quarti di CL contro i portoghesi dopo il 3 a 1 dell'andata

Alla vigilia della gara di Champions contro il Benfica, l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato delle considerazioni che danno il club tra i favoriti. E si è riferito anche alla partita con l'Inter: «Tutti dicono che siamo n un grande momento, che stiamo andando fortissimi, ma se e solo se giochiamo e vinciamo domani sera e andiamo in semifinale avremo fatto un buon lavoro. Tutto può cambiare, dobbiamo vedere cosa succederà ed è difficile prevederlo. Non possiamo ora pensare vinceremo la CL. Dobbiamo cercare di fare di tutto per andare fino in fondo ai tornei che stiamo affrontando. E poi vediamo come sarà andata alla fine».