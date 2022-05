Il Benfica scarica Lazaro, l’agente: “Non vogliamo un giocatore sempre in prestito”

Al termine della stagione l'esterno austriaco lascerà il Benfica per fare ritorno all'Inter

A fine stagione Valentino Lazaro lascerà il Benfica. Secondo quanto riporta Abola, l'esterno austriaco non ha convinto e in estate tornerà all'Inter dove verrà trovata una soluzione definitiva. È quello che auspica l'agente del giocatore, Max Hagmayr: "Non vogliamo che diventi un giocatore sempre in prestito. Se lascerà il Benfica? Per ora è così", ha concluso l'agente.

Arrivato a Milano nell'estate del 2019 dall'Hertha Berlino per 23 milioni di euro, Lazaro non ha mai convinto in nerazzurro ed è stato girato in prestito al Newcastle, poi al Mönchengladbach e infine al Benfica. In Portogallo ha faticato a trovare spazio, complice anche un infortunio muscolare e spesso gli è stato preferito Gilberto. In 29 gare il bottino è fermo ad appena due assist.