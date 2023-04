Benfica, Schmidt: “Con Porto e Inter potevamo vincere. Dobbiamo accettare che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chaves, il tecnico è tornato anche sulla gara contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chaves, Roger Schmidt è tornato anche sulla gara di Champions League persa per 2-0 contro l'Inter. "Abbiamo molta fiducia, anche se abbiamo perso due partite negli ultimi quattro giorni, penso che abbiamo ancora fiducia per giocare un buon calcio e crediamo in noi stessi. Abbiamo avuto una stagione fantastica con tanti punti conquistati. I giocatori stanno facendo molto bene, abbiamo perso due partite molto equilibrate contro Porto e Inter che potevamo anche vincere, ma a volte, nel calcio, dobbiamo accettare che altre squadre possono essere più efficienti. Ma ho visto una squadra in allenamento che guarda avanti, molto motivata, che intende dimostrarlo domani".

"Martedì con l'Inter i giocatori erano ancora freschi, con la capacità di creare occasioni. Anche quelli in panchina sono in buona forma. Ad esempio Morato o Gilberto hanno giocato meno, ma hanno fatto molto bene. Mi fido di tutti i giocatori e prendo decisioni in base a ciò che è necessario. Martedì dovevamo segnare e mi sono fidato dei giocatori in campo, quindi ho fatto solo un cambio con l'ingresso di Neres".

A proposito di Neres, il tecnico del Benfica ha dichiarato: "Era deluso perché abbiamo perso e perché non ha giocato all'inizio. Ma ne abbiamo parlato e va bene. David è un giocatore molto importante per noi. Ho preso decisioni nelle ultime due partite e Neres non è partito titolare. Certo, non sto dicendo che giocherà domani, ma è un giocatore molto importante per noi. Sono molto contento e non ci sono problemi".

(slbenfica.pt)