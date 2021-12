Benfica, ufficiale la rescissione del contratto di Jorge Jesus: la nota del club

La società portoghese ha comunicato la rescissione del contratto dell'allenatore

Jorge Jesus non è più allenatore del Benfica.L'annuncio del suo esonero è ufficiale: "Il Benfica informa che, di comune accordo, Jorge Jesus non è più un allenatore della prima squadra. Il Benfica lo ringrazia per tutto il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo e gli augura buona fortuna per il futuro. Il Benfica rispetterà tutti gli obblighi contrattuali fino alla fine del rapporto di lavoro esistente o fino a quando Jorge Jesus e il suo team tecnico assumeranno un nuovo impegno professionale. Nélson Veríssimo assume la carica di allenatore del Benfica fino alla fine della stagione".