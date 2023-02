Benitez: “Champions? Il Napoli può arrivare in fondo. A Spalletti ho detto…”

In Napoli "è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo" in Europa. Rafael Benitez ha allenato sia il Napoli che il Liverpool, squadre che questa sera si affrontano nell'andata degli ottavi di Champions.

A Sky Sport il tecnico spagnolo dice di vedere favorita la squadra di Spalletti soprattutto in campionato: "E' un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha risposto: 'No, non parliamone per scaramanzia'. Ma alla fine credo che andrà così".