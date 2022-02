Benitez: “Inzaghi coinvolge tutti. Scudetto, Inter favorita. Lautaro crescerà quando…”

L'analisi del tecnico spagnolo sull'Inter tra pronostico e focus sui singoli e sulla squadra allenata da Inzaghi

Rafa Benitez , ex allenatore dell'Inter, si è soffermato sui nerazzurri e sul tecnico Simone Inzaghi nell'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport a due giorni dall'andata della doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool.

Le piace Inzaghi come allenatore?

"Molto. È un tecnico con le idee chiare, che va alla ricerca del gol con il gioco. Succedeva alla Lazio e succede ora all’Inter. Arrivare dopo Conte, che aveva vinto lo scudetto, non era semplice, ma lui è stato bravissimo a trovare la giusta armonia nel gruppo e soprattutto a ottenere grandi risultati".

"I nerazzurri vanno in gol con più elementi perché hanno un gioco che coinvolge tutti e questa è una cosa positiva. Quanto ai due davanti, mi sembra che Dzeko e Martinez si completino alla perfezione: Edin arretra per dare respiro alla manovra e agire da regista offensivo, Lautaro attacca la profondità. Poi ci sono gli esterni che garantiscono ampiezza: Perisic e Dumfries in questo sono bravissimi. Inzaghi ha trovato un buon bilanciamento".