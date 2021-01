UFFICIALE – Ex Inter, Benitez lascia il Dalian: “Il Covid ha cambiato vite e piani”

“Sfortunatamente, come molte cose accadute l’anno scorso, il virus COVID-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri piani. Purtroppo, da oggi, io e il mio staff tecnico non continueremo ad allenare al Dalian People’s Professional Football Club“.

Ad annunciarlo è il tecnico spagnolo Rafa Benitez attraverso il proprio sito ufficiale. L’ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli ha poi aggiunto:

“E’ stata un’esperienza meravigliosa, per la quale vorrei ringraziare tutti, gli allenatori, lo staff medico e la dirigenza del club, nonché i nostri giocatori – scrive Benitez -. Vorrei ringraziarli per aver messo al primo posto il loro impegno, per il loro sostegno durante il nostro mandato e il loro lavoro estremamente duro. In Cina, specialmente a Dalian, questa grande città, abbiamo lasciato molti amici e bei ricordi“. “Abbiamo cercato di apprendere e comprendere una nuova cultura, utilizzando nuovi metodi per diffondere un concetto di calcio piè professionale ed europeo“, ha aggiunto lo spagnolo.

“Credo che i metodi che abbiamo lasciato possano consentire alla squadra di continuare ad avere successi. Da quando siamo arrivati qui, la prima squadra e è stata ringiovanita gettando le basi per il futuro – ha sottolineato Benitez prima di passare ai saluti -. Vi saluto con tristezza, ma allo stesso tempo credo che il futuro del Dalian Professional Football Club sia luminoso. In bocca al lupo“.