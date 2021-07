Benitez: “Istanbul la finale più emozionante di sempre. Molte persone mi dicono…”

Intervistato da FouFourTwo, il tecnico ricorda la finale di Champions vinta dal Liverpool contro il Milan

Gianni Pampinella

In una lunga intervista a FourFourTwo, Rafa Benitez ha ripercorso e tappe più importanti e significative della sua carriera da allenatore. Il tecnico si è soffermato molto sulla finale di Champions vinta contro il Milan a Istanbul.

"Ho incontrato i tifosi del Liverpool più di chiunque altro in Cina; ricordano sempre Istanbul. Chi potrebbe dimenticarlo? Quella è stata la finale più emozionante di sempre, forse la finale più emozionante che ci sarà mai. Eravamo sotto 3-0, e quel Milan era così forte. Alcune persone mi dicono: "Oh, sei stato fortunato". No. Non siamo stati fortunati. Devi vincere molte partite per arrivare in finale, e poi abbiamo vinto la finale".

"Avevamo anche lavorato sui rigori con il nostro preparatore dei portieri, Jose Manuel Ochotorena. Conoscevamo quattro rigoristi del Milan. Questo è un grande vantaggio per un portiere. L'anno successivo abbiamo vinto la FA Cup ai rigori e la gente diceva che eravamo di nuovo fortunati. Ma no, perché Pepe Reina conosceva i rigoristi del West Ham. Ciò significa che il tuo staff sta facendo il suo lavoro".

"Ora, tutti hanno le statistiche, ma 15, 20, 30 anni fa, avevo un database dei rigori per i giocatori in Argentina e Brasile, così quando sono venuti in Europa sapevamo dove tiravano i rigori. Allora hai un vantaggio. Ero orgoglioso dentro".

"All'epoca per me era abbastanza difficile parlare in inglese durante l'intervallo. Quando eravamo sotto 2-0, stavo scrivendo i miei appunti in inglese, pensando: 'Siamo sotto 2-0, cosa dirò?' Poi abbiamo subito il terzo gol prima dell'intervallo e ho pensato: 'Ok, è anche peggio...'. Allora devi entrare e parlare. Credimi, non è stato facile. Parli una lingua diversa dall'inglese? Devi dire "Dai, svegliatevi!", ma devi farlo nel modo giusto con la pronuncia giusta".

(FourFourTwo)