EDICOLA CDS – Benitez: “Inter-Napoli test verità per lo scudetto. Io credo in Eriksen

Si parla ovviamente del big match in programma a San Siro tra Inter e Napoli sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore.

Ecco il titolo del quotidiano, che propone un’intervista esclusiva a Rafa Benitez, ex allenatore di entrambe le squadre: “Scudetto a tre senza il Milan. Benitez esclusivo: il tecnico gioca il big match del Meazza da doppio ex. Rafa: Inter-Napoli test verità, per il titolo la Juve c’è sempre. Pressione più forte su Conte, Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Gli uomini chiave? Lautaro e Lukaku da una parte, Insigne e Mertens dall’altra. E io credo molto in Eriksen“.

(Fonte: Corriere dello Sport)