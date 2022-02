Milan, Bennacer: “Scudetto? Vittoria importante. Nel primo tempo Inter compatta, poi…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Milan Ismail Bennacer ha parlato così del derby contro l'Inter

"Loro erano molto compatti nel primo tempo, non abbiamo trovato spazi. Scudetto? Sono tre punti molto importanti per i nostri obiettivi. Ora abbiamo una partita importante mercoledì, poi torneremo in campionato. L'Inter ha fatto molto bene nel primo tempo, ma nella ripresa siamo cresciuti anche perché abbiamo trovato più spazi. All'intervallo ci siamo detti che dovevamo fare di più, che eravamo sulla strada giusta ma che ci mancava qualcosa".