Il Siviglia batte lo United e vola in finale, Bent: “Se ci fosse stato Lukaku in campo…”

Il Manchester United ieri ha perso 2-1 contro il Siviglia mancando la possibilità di accedere alla finale di Europa League. I Red Devils hanno comunque sprecato molte occasioni e sono stati puniti all’ultimo. Darren Bent, ex attaccante del Tottenham, tra gli altri, sostiene che la partita sarebbe stata diversa se Lukaku avesse giocato ancora per lo United. “Se Harry Kane fosse stato in campo o se Lukaku stesse ancora giocando per lo United, sarebbero usciti entrambi con due gol o forse anche con una tripletta“.

(voetbalnieuws)