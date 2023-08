Inter, definiti i portieri di Inzaghi. “Già pronto l’assalto a Bento per il prossimo anno”

Il brasiliano non è sparito dai radar dell'Inter e potrebbe essere un obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione

Definiti i portieri dell'Inter per questa stagione: Sommer sarà il titolare, Audero arriverà in prestito dalla Samp per fare il secondo e Di Gennaro è rientrato ad Appiano per fare il terzo. Ma rimane l'interesse per Bento che potrebbe tornare di moda in vista della prossima stagione.