Benzema ha deciso: lascia il Real Madrid. Il francese lo annuncerà in conferenza stampa

Dopo 14 anni Karim Benzema lascia il Real Madrid. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l'attaccante francese ha deciso di terminare la sua esperienza in Spagna e accettare un'offerta record dall'Arabia Saudita. "Il contratto dell'ultimo vincitore del Pallone d'Oro andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e ha deciso di non prolungare la sua permanenza al Real Madrid".

"L'annuncio arriverà proprio da Karim Benzema in una conferenza stampa organizzata per l'occasione. Con i Blancos ha messo a segno 353 reti e fornito 165 assist in 647 partite tra tutte le competizioni, per un totale di 23 titoli messi in bacheca durante il suo periodo in Spagna".