Libero – Milan o Inter: sarà Berardi l’uomo del destino?

Rossoneri e nerazzurri si giocano lo scudetto nell'ultima giornata e sul cammino della squadra di Pioli ci sarà l'attaccante italiano

Il quotidiano Libero racconta la sfida tra le due milanesi a partire da lui e scrive: "Se dovesse essere davvero lui l’uomo del destino capace di regalare lo scudetto all’Inter, c’è da scommettere che Marotta e Ausilio sarebbero pronti a fare carte false pur di metterlo al servizio di Inzaghi (anche se non sarebbe proprio perfetto per un 3-5-2). Il suo contratto scade nel 2024. Il ds dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha fissato il prezzo del cartellino: 40 milioni. Un prezzo che al contrario sarebbero pronti a sborsare proprio i milanisti, ma nell’eventualità opposta: quella cioè in cui Berardi si dovesse rivelare “clemente”. Carnevali ha rivelato che il Milan si era già mosso in tempi non sospetti per averlo, ma che le voci sulla imminente cessione societaria avrebbero bloccato l’affare sul nascere. Ora però, al netto delle contingenze, a decidere il suo destino sarà Mimmo Berardi in persona. L’eterno bambino diventato finalmente grande. Insieme al suo, si deciderà il destino di una stagione all’insegna della Madonnina".