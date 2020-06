Berardi: “Sassuolo squadra fantastica. Oggi un punto fondamentale, grande reazione”

Dopo i tre punti ottenuti con la Samp, l’Inter viene fermata a San Siro dal Sassuolo. Finisce 3-3 una gara con continui cambi di fronte. Nel post partita uno dei giocatori del Sassuolo ha parlato ai microfoni di Dazn Berardi:

“La partita di Bergamo è stata strana, abbiamo creato tanto e poteva fare meglio. Oggi abbiamo reagito bene, su un campo difficile abbiamo fatto la nostra partita. Siamo stati bravi a essere in partita, un punto fondamentale. Penso sempre a dare il massimo per questa squadra, l’Europeo è il sogno di tutti i bambini. Giochiamo da dietro, dobbiamo mettere qualcosa in più nella cattiveria. Mi sento parte di questo gruppo, è una squadra fantastica. Rigore? È stato fermo fino alla fine e ho calciato forte e mi è andata bene”.