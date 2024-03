Berardi, operazione riuscita. Lui: “Grazie a tutti, vicini in momento delicato”

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, nella gara col Verona si è fatto male e gli esami hanno confermato la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Il club neroverde ha fatto sapere che oggi il calciatore si è sottoposto ad intervento: "Il giocatore accompagnato dal Dr. Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico di riparazione, mediante tenoraffia, della lesione del tendine d’Achille destro. L’operazione, effettuata presso la “Casa di Cura Toniolo” di Bologna dal Prof. Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita", si legge in una nota sul sito ufficiale.

È arrivato poi anche il post del calciatore che sui social ha scritto: "Operazione andata bene. Ringrazio tutti per essermi stati vicino in un momento così delicato". Anche l'Inter, tra gli altri club, aveva scritto un post per fare un in bocca al lupo all'attaccante italiano che salterà l'Europeo e dovrebbe rientrare per la prossima stagione.