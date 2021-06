Italia, Berardi: “Miglior momento della mia carriera. Vogliamo continuare a vincere”

Ancora un assist e un'ottima prestazione per Domenico Berardi, fra i migliori in campo di Italia-Svizzera. Ecco le sue parole a Sky Sport

"Io cerco di dare sempre il massimo. Oggi sono riuscito a fare un altro assist, sono contento per Locatelli, gli faccio i complimenti e se lo merita. E' il miglior momento della mia carriera, fare queste partite è un motivo d'orgoglio. Posso ancora migliorare. Questa vittoria era importante per noi, bene così. Ci tenevamo a far felici i tifosi. Abbiamo vinto, ma manca ancora un tassello per arrivare primi. Vogliamo vincere contro il Galles, dobbiamo continuare così".