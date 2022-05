Bercellino: “Finale? Sarà equilibrata, ma per me vincerà la Juve 1-0”

Le parole dell'ex bianconero: "Ci sarà molto equilibrio, sono due squadre che si equivalgono. Vincerà chi sbaglierà di meno"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giancarlo Bercellino, ex bianconero, ha parlato così della finale di Coppa Italia di domani sera tra l'Inter e la Juventus: "Ci sarà molto equilibrio, sono due squadre che si equivalgono. Vincerà chi sbaglierà di meno. Pronostico? Vincerà 1-0 la Juve, non sarà una partita piena di gol. Farò il tifo per la mia squadra del cuore".