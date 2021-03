Bereszynski: “Candreva ha grande qualità. Ma dobbiamo parlare perché nove volte…”

Intervistato dal Secolo XIX, Bartosz Bereszynski elogia Antonio Candreva, ma sottolinea che tra i due c'è un piccolo problema di comunicazione

"Ha grande qualità, ma nove volte su dieci non me la passa". Intervistato dal Secolo XIX, Bartosz Bereszynski elogia Antonio Candreva , ma sottolinea che tra i due c'è un piccolo problema di comunicazione. "Candreva ha grande qualità e certo aiuta".

"Io gli do palla e vado in sovrapposizione, per ora nove volte crossa lui e una sola me la restituisce. Diciamo che dobbiamo parlare un po’ perché me ne dia almeno due o tre di palloni da mettere in mezzo".