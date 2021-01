Beretta: “Inter di Conte e quella di Mourinho? Il calcio è cambiato. Ad Antonio si imputa…”

Ospite di Sky Sport, Mario Beretta sottolinea le differenze tra l’Inter di Mourinho con quella di Conte. Questo il commento dell’allenatore: “Il calcio è cambiato. Poi credo che Mourinho aveva Eto’o che molte volte faceva il quinto di sinistra, chiedeva molto ai suoi attaccanti in fase difensiva. A Conte a volte si imputa il fatto di giocare in contropiede, ma spesso l’Inter ha una manovra cercando il palleggio, entra in area con molti uomini. È inevitabile che fai tanti gol e ne prendi qualcuno in più. Sensi? Quando tornerà ad essere nel pieno della forma sarà un valore aggiunto per l’Inter, è un giocatore abbastanza universale“.

(Sky Sport)