Beretta: “Inter, derby digerito: grande qualità. Ecco il migliore in campo”

Mario Beretta, ex allenatore, ha parlato così a Sky Sport della vittoria dell’Inter contro la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia: “Vince la squadra più forte, credo non ci sia nulla da eccepire sulla vittoria di stasera dopo la sconfitta nel derby dura da digerire. Ha dimostrato la grande qualità globale, di voglia anche. Barella ha fatto una grandissima gara, quantità e qualità. Perisic anche, lasciando stare i gol di Dzeko e Sanchez. Per me il migliore è stato Barella”.