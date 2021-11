Beretta: “È la partita di Calhanoglu. Scelta non facile per Inzaghi, Vidal in forma”

Il tecnico, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato delle opzioni in mediana per l'Inter nella sfida col Milan

"E' la partita di Calhanoglu. Se non lo fai giocare nella sua partita poi rischi che si innesca un meccanismo di mancanza di fiducia nel giocatore. D'altra parte Vidal è in forma, quindi non è una scelta semplice per Inzaghi"