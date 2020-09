Bergomi: “Inter, con la Fiorentina ho visto confusione. Ecco chi prenderei subito”

Intervenuto negli studi di “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato le scelte di mercato dell’Inter, a cominciare dalla prossima partenza di Radja Nainggolan, vicino al ritorno al Cagliari a titolo definitivo:

“Nainggolan? A centrocampo l’Inter ha molti giocatori, già domenica ho visto un po’ di confusione. E’ vero che si può dire che la squadra ha vinto grazie ai cambi, ma ho visto giocare gente che effettivamente è sul mercato. Una trattativa secondo me fatta nella maniera giusta, dato che l’Inter incassa e si porta a casa giovani interessanti. Marcos Alonso? Lo prenderei subito. Non vedo Kolarov come titolare dell’Inter“.

Poi, un retroscena sulla fine della sua carriera: “Smisi di giocare a calcio quando arrivò Lippi all’Inter. Ho fatto tutta la carriera all’Inter e non mi vedevo da nessun’altra parte. L’unico rimpianto fu aver rifiutato, dopo l’Inter, l’offerta di Gordon Strachan che mi voleva al Coventry“.

(Fonte: Sky Sport)