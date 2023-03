Bergomi: “All’Inter manca compattezza, deve ritrovare lo spirito di squadra. La Juve ce l’ha”

"Secondo me il fallo di mano è quello di Rabiot. Poi se non c'è la certezza bisogna accettare la decisione. Brozovic? Nell'Inter tutti cercano di dare il contributo ma c'è qualcosa che non funzione in compattezza. Deve ritrovare lo spirito di squadra, la Juve ce l'ha forte. Difficilissimo raggiungere il quarto posto. La Juventus ha vinto con merito la partita. Se l'Inter deve affrontare squadre di posizione che difendono e basta come la Juve diventa difficile per l'Inter. Lautaro mi piace, ma quando pensi possa diventare un campione torna nel periodo critico. Quando pensi il contrario torna a fare un certo tipo di prestazioni. Ci è ricaduto dentro, sono due tre partite che sta facendo fatica non solo nel gol. La Juve ti fa fare la partita, ma sa che ha le armi per mettere in difficoltà il centrocampo e la difesa dell'Inter e oggi lo ha fatto.