Bergomi: “L’anti Inter adesso è l’Atalanta. Ma occhio a tenere fuori Milan e Napoli”

L'ex difensore dell'Inter ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A e sulla principale rivale dei nerazzurri

«Se ragioniamo sul momento, il torneo dice che l’anti Inter adesso è l’Atalanta, ma occhio a tenere fuori Milan e Napoli dalla lotta: due squadre che al completo fanno paura e sono forti. Perdere Koulibaly e Osimhen per Spalletti è stato un danno grande perché sono indispensabili. Entrambe rientreranno nella lotta, sicuro. Però l’Atalanta di oggi merita questo ruolo di antagonista. Senza Gosens, che ha sempre fatto la differenza, ha fatto il miglior inizio di sempre, riuscendo a gestire bene le risorse e tamponando anche ad alcune assenze pesanti. E poi occhio, in primavera la squadra di solito vola, anche se l’Europa League al giovedì potrebbe togliere qualche energia, visto che credo possa giocarla per arrivare in fondo. Oggi la rosa è profonda, perché Gasperini è stato bravissimo ad alzare il livello di qualità nei giocatori a disposizione. Lo fa da anni e la squadra sembra ogni volta fare un passo in avanti».