Bergomi: “Inter, stai attenta ma hai le armi per mettere in difficoltà l’Atalanta”

Beppe Bergomi, ai microfoni di Inter Tv, ha detto la sua prima della sfida tra Atalanta e Inter e ha sottolineato: «Mi aspetto l’Atalanta che aggredisce, gioca sull’uomo, che vuole fare la partita, ma la squadra di Conte ha tutte le armi per poterla contrastare. Come si è visto nel finale della scorsa stagione. Sarà una gara complicata perché la formazione di Gasperini gioca un ottimo calcio, non aggredisce solo l’uomo ma ha qualità negli interpreti offensivi, lì può alternare. L’Inter dovrà stare attenta ma ha le armi per mettere in difficoltà l’Atalanta”.

(Fonte: ITV)