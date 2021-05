Bergomi: “Inter, Bastoni e de Vrij devono restare. Sacrificabile? Dico Brozovic”

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, ha commentato le ultime mosse dell'Inter

RINNOVO BASTONI - "Un’ottima notizia per gli interisti. Lui e De Vrij sono altri due di cui non mi priverei mai. E lo stesso vale per Handanovic, di cui troppo spesso si sottolineano gli errori mentre si dovrebbe parlare di più dei record e di quello che trasmette alla squadra".

CEDIBILE - "Ribadisco, io terrei tutti. Ma visto che non sembra possibile… dico Brozovic. L’Inter è diventata solida quando Conte è tornato al 3-5-2 riproponendolo in regia e a protezione della difesa. Con Inzaghi si terrà un assetto simile: Brozo sarebbe il suo Leiva, meno difensivo ma con più qualità nel palleggio. La difesa dell’Inter è forte ma va protetta: con i quinti che scalano, con coperture preventive. La Lazio si basava molto sull’attenzione difensiva, sulla copertura e le ripartenze. Brozo è fondamentale in questo. Poi in tanti sono stati preziosissimi, ma forse in qualche modo si potrebbe riuscire a trovare una soluzione anche senza".