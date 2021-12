Bergomi: “Bello veder giocare l’Inter. Inzaghi sia soddisfatto di…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter ha fatto ancora una grande partita: la squadra di Inzaghi indirizza subito la gara e poi si diverte"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della prestazione dell'Inter dopo il pokerissimo alla Salernitana: "Anche con il Cagliari non ho esaltato troppo la prestazione, ma l'Inter ha fatto ancora una grande partita: la squadra di Inzaghi indirizza subito la gara e poi si diverte. Tutti vogliono la palla ed essere protagonisti, è bello veder giocare l'Inter. Prima del Napoli dicevamo che l'Inter non riusciva a vincere i big match, lì ce l'ha fatta con sofferenza: poi il calendario è andato in discesa e la squadra ne ha approfittato alla grande.