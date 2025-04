Al termine di Bologna-Inter, Beppe Bergomi ha commentato la gara dagli studi di Sky Sport. "La partita è stata bella tatticamente, non ci sono state grandi occasioni, ma tanti duelli. Il Bologna ha fatto qualcosina in più, nel finale ci può anche stare una stanchezza generale. L'Inter quando ci sono queste partite ha bisogno dei due attaccanti, Thuram ti dà profondità. La partita è stata in equilibrio".