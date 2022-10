Bergomi: “Calhanoglu migliore in campo, partita incredibile. Su Barella…”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha analizzato il successo dei nerazzurri sulla Salernitana: "Oggi non si è visto nessuno allargare le braccia, nessuna insofferenza, grande aiuto. E oggi Calhanoglu ha fatto una partita incredibile, è lui che vede l'inserimento di Barella. Su Barella a inizio stagione sono stato molto critico: allargava le braccia, non aiutava i compagni. Se gioca così, come nelle ultime partite, è il centrocampista internazionale che conosciamo, e lo sta dimostrando. Calhanoglu sta interpretando benissimo il ruolo, non solo in funzione di assist o giocate importanti, ma anche nel recupero palla. Ha dato solidità e certezze al centrocampo dell'Inter in assenza di Brozovic. Oggi è stato il migliore in campo".