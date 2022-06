Bergomi: “Non sarà Chiellini ma Bastoni gioca a calcio”. Caressa: “Lo adoro, tecnicamente…”

Intervenuti ai microfoni di Sky, Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno parlato così della prova di Bastoni con la Germania

"Ha giocato bene, nel gol ha contrastato ma poi è arrivata la rete. Per personalità, anche nel primo tempo, ha fatto bene. Ha personalità questo ragazzo, non sarà mai Chiellini in fase difensiva, non avrà mai quella forza e quell'attenzione ma gioca a calcio e crea superiorità. E' un giocatore importante per l'Inter e per la Nazionale", il parere di Bergomi. "Adoro Bastoni, non è il tipo di difensore alla Chiellini ma nel calcio moderno di oggi è fondamentale avere un centrale così che esce palla al piede, giocatore tecnicamente fortissimo", commenta Caressa.