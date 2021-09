Bergomi: “Caressa, questa invenzione è davvero geniale. Vi svelo una sua gaffe”

Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale nella trasmissione Lui è peggio di me su Rai 3 questa sera

Ospite a Rai 3 durante la trasmissione Lui è peggio di me, Beppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter e della Nazionale, ha parlato così del rapporto con Fabio Caressa e non solo: "Fabio è davvero geniale, riesce a trovare le cose giuste, si è inventato anche il Club (nota trasmissione di Sky, ndr). Per questo un po’ si crede il migliore della classe. Le gaffe di Fabio sono famose, soprattutto una delle ultime: scambiava Spinazzola con Zambrotta. Però Zambrotta ha smesso nel 2006 (ride, ndr). Caressa è vanitoso 0 da 1 a 10, si mette le mani nei capelli, ma non ci tiene. Gli sistemo io i vestiti prima di andare in onda. Io so ancora palleggiare, il problema è Fabio, non so a quanti possa arrivare (sorride, ndr)”.