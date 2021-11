Bergomi: “Se Conte vincerà al Tottenham sarà la sua più grande impresa”

Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore dell'Inter a Sky Sport sul recente arrivo di Antonio Conte al Tottenham

Così Beppe Bergomi, in studio a Sky Sport, ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham dopo l'addio all'Inter: “Non penso quest’anno Conte possa già vincere. Ma se dovesse vincere… Se riuscirà, questo o l'anno prossimo, sarà la sua più grande impresa secondo me. Perché nelle altre squadre c’era già una tradizione diversa. Il Tottenham da quanto non vince il campionato? Per vincere intendo il campionato o in Europa, anche la Conference League, è sempre un trofeo”.