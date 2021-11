Bergomi: “Conte? Deve fare bene. Un mio vecchio allenatore diceva che…”

In studio a Sky Sport, l’ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così della nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham

In studio a Sky Sport, l’ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato così della nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham: “Conte? Un mio vecchio allenatore diceva che per incidere bastano due o tre allenamenti. Sarà emozionato, certo, è una nuova squadra ed è in un nuovo stadio, deve fare bene sicuramente”.