Bergomi: “L’Inter deve migliorare sulle corsie esterne. Mi sono esposto dicendo che il mercato…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Parma-Inter, Beppe Bergomi ha parlato delle difficoltà che stanno riscontrando i nerazzurri nell’ultimo periodo: “Sono sempre convinto che giocando un 3-5-2, adesso diversamente perché hai l’1-2 con Eriksen, fai fatica a mantenere per 90 minuti la stessa intensità se non sei l’Atalanta. La squadra di Gasperini accetta l’uno contro uno e ha sempre un uomo in più. Io mi sono esposto dicendo che il mercato l’aveva indebolita perché l’inserimento di Eriksen ci è voluto tanto tempo. E sulle corsie sterne ho sempre pensato che lì l’Inter è dove deve migliorare“.

(Sky Sport)