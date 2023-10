Bergomi: “Darmian è un computerino. Diventa leader con prestazioni. Se Skriniar…”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato di Italia-Malta e si è soffermato sull'importanza di un calciatore come Matteo

Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato di Matteo Darmian, della sua prestazione nella gara dell'Italia contro Malta. E l'ex capitano dell'Inter si è soffermato soprattutto su come sia diventato importante anche per l'Inter di Simone Inzaghi, specie in un momento particolare, nella scorsa stagione.