Bergomi: “Italia, giocatori consapevoli. Dimarco ci ha riportati alla realtà”

Su Skysporthanno analizzato la partita e anche le facce post gara dei protagonisti dell'Italia intervistata dopo il pari con la Macedonia del Nord. Spalletti è appena arrivato e per la qualificazione a Euro2024 non c'è ancora molto tempo a disposizione. La Nazionale è penultima in classifica, 4 punti in tre gare giocate. L'Inghilterra, è prima nel girone c, ed ha conquistato in cinque gare 11 punti. La prossima partita, quella contro l'Ucraina è importantissima per il neo ct e i suoi uomini per evitare i play-off.