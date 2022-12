Bergomi: “Fabbian, buona struttura. Bravo negli inserimenti e ha…”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato del centrocampista di proprietà nerazzurra che sta giocando in prestito nella Reggina di Inzaghi

Beppe Bergomi a Skysport ha rivelato di seguire la Reggina di Inzaghi e di aver conosciuto anche i genitori di Fabbian , centrocampista di proprietà Inter in prestito a Reggio Calabria.

«Ho avuto modo di seguire qualche trasferta e tra l'altro ha genitori fantastici che ho conosciuto in tribuna. Ha anche una buona struttura, ha certi inserimenti. Poi il suo allenatore, Pippo Inzaghi, tiene gli esterni molto alti e sono i centrocampisti, le mezzali, ad inserirsi in area. Lui è bravo nel recupero e nell'inserimento, ha i tempi giusti oltre ad essere un giocatore serio per quanto io posso averlo conosciuto», ha sottolineato il tecnico.