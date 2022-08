Bergomi: “Inter e Milan le mie due favorite, hanno cambiato poco. Il derby…”

L'ex difensore e capitano nerazzurro sceglie le due formazioni milanesi come sue principali candidate per lo scudetto

In collegamento con Sky Sport, Beppe Bergomi ha indicato le sue favorite per lo scudetto: "Inter e Milan sono le mie due favorite in questo momento. Il Milan non ha cambiato nulla, l'Inter ha ritrovato Lukaku e ha Gosens al posto di Perisic, gli allenatore sono gli stessi, l'anno scorso sono state al vertice. Io le vedo davanti a tutte, poi tutto può succedere. Al derby ci arrivano bene, poi vedremo nelle gare precedenti cosa succederà".