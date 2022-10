Bergomi: “Fiorentina-Inter, questa la chiave della gara. Le sfide col Barça…”

Intervistato dal Corriere Fiorentino, l'ex capitano nerazzurro ha parlato della gara del Franchi

Gianni Pampinella

Intervistato dal Corriere Fiorentino, Beppe Bergomi ha parlato di Fiorentina-Inter. Dopo una partenza lenta, entrambe le squadre hanno bisogno di punti per risalire la classifica: "Per l’Inter, ma la cosa vale anche per la Fiorentina, tutti i momenti sono chiave in questa stagione. Quando sei di rincorsa non puoi più sbagliare, anche se a Firenze non sarà facile perché il Franchi è un valore aggiunto".

Quanto hanno pesato le coppe sul ritardo in classifica di entrambe? — «Per l’Inter non credo che questo ritardo sia dovuto alle coppe, bensì a un discorso di atteggiamento. Lo scorso campionato, a questo punto della stagione, l’Inter aveva un ritardo di sette punti dalla prima, ora ne ha otto. Quindi penso che sia anche una questione di preparazione fisica e che non c’entrino gli impegni di coppa. Diciamo che per come è strutturata la squadra, fa un po’ di fatica all’inizio per poi venire fuori alla distanza. Le sfide di Champions contro il Barcellona però le hanno restituito consapevolezza e autostima e questo è molto importante».

Quale potrà essere secondo lei la chiave tattica della partita? — «Secondo me sarà una gara equilibrata e a fare la differenza potrebbero essere i duelli sugli esterni. Se la Fiorentina riesce ad abbassare i due dell’Inter può creare anche superiorità in mezzo al campo. I nerazzurri, invece, devono cercare di migliorare nell’uno contro uno, per non andare in difficoltà. Penso che questa sarà una gara in cui ci sarà sostanzialmente un sottile equilibrio in campo».

E quali gli uomini che potrebbero essere determinanti? — «Per l’Inter dico Calhanoglu, perché non è solo un uomo assist, ma anche uno che recupera palloni e che dà equilibrio alla squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina dico Amrabat, che tra l’altro a me piace molto, perché è dinamico e andarlo a prendere per i giocatori dell’Inter non sarà facile. La gara si deciderà a centrocampo».

(Corriere Fiorentino)