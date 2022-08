Bergomi: “Non me la prendo con Gagliardini. Lukaku non lo tolgo mai. L’Inter…”

Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro la Lazio: "Snaturarsi in base agli avversari? L'hanno fatto in tanti. Io penso sempre che uno non debba snaturare il proprio gioco, inclusi schieramento e giocatori. Io non me la prendo mai con Gagliardini. L'Inter non marca a uomo come il Torino, il Verona, l'Atalanta, lo stesso Milan. Inzaghi voleva più fisicità a centrocampo, lì possiamo discutere se è giusto fare una mossa del genere o mantenere il reparto titolare in uno scontro diretto".