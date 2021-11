Inter-Shakhtar, Bergomi: “Ecco le insidie per Inzaghi. Sheriff? Di solito il Real…”

L'ex capitano commenta la gara contro gli ucraini e prima del fischio d'inizio ha spiegato le insidie per i nerazzurri

Beppe Bergomi, in sede di commento di Inter-Shakhtar , su Skysport, ha analizzato la gara prima del fischio d'inizio. «Insidie? Ci vuole la versione migliore di questa squadra a livello europeo. La squadra deve aver recuperato energie, perché ne ha spese tante, anche a livello fisico, nella gara col Napoli. Per questo è una partita difficile. In Europa nessuno ti regala niente. Lo Shakhtar di De Zerbi è bravissimo ad occupare gli spazi».

«Il Real quando gioca con le grandi squadre come l'Inter non si distrae. Si distrae più facilmente contro squadre piccole. Penso che anche per la squadra di Ancelotti sia importante qualificarsi subito. Ma l'Inter deve pensare a questa gara e non al risultato dello Sheriff».