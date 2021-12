Bergomi: “L’Inter fa un calcio totale. Calhanoglu? Dal derby in poi…”

L'ex difensore nerazzurro commenta la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Cagliari

"L'Inter gioca bene. Calhanoglu? Quello che ho visto dal derby in poi, sotto l'aspetto della determinazione, del temperamento, il gol che ha fatto oggi per me non è una sorpresa, lui sa calciare bene fuori area. È il secondo regista della squadra. Dove deve crescere l'Inter? Non lo so, dobbiamo aspettare e capire quando arriveranno gli scontri diretti".