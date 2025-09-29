L'ex difensore e capitano nerazzurro ha voluto analizzare le ultime prestazioni fornite da Lautaro e compagni

Fabio Alampi Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 00:22)

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha analizzato le prestazioni della formazione nerazzurra: "Per come vedo io il calcio, e per come conosco l'Inter, a me sembra che giochi lo stesso calcio. E anzi, nelle ultime partite è tornata a fare quello che faceva prima.

Forse qui possiamo vedere un qualcosa di diverso: una costruzione 3+2, Mkhitaryan che viene dentro con Barella che va a giocare un po' più avanti, ma sempre da mezz'ala destra, niente di sconvolgente. L'Inter in passato, con Inzaghi, spesso nella prima mezz'ora-40 minuti pressava forte e andava in vantaggio, poi il calo arrivava sempre nel secondo tempo. Sul gioco non c'è tanta differenza, ma suli uomini, sui cambi, sì, prendendosi qualche rischio che magari in passato non veniva preso. Solo in due hanno giocato sempre: Thuram e Barella, più Akanji da quando è arrivato. Gli altri li ha sempre cambiati".