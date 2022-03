Bergomi: “Inter, Farris dà sempre spunti interessanti. Ci ha detto infatti…”

Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro a proposito delle dichiarazioni del vice di Inzaghi nel post Inter-Salernitana

Con Simone Inzaghi ai box per aver perso la voce, Massimiliano Farris ha preso il suo posto ai microfoni per le varie interviste post Inter-Salernitana. Su questo è tornato Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky, sottolineando un passaggio in particolare: "Farris quando viene ci dà sempre begli spunti. Ha detto 'dobbiamo tornare a giocare come prima', facendo riferimento al secondo tempo col Genoa e col Milan in Coppa Italia, quando l'Inter si è snaturata per la tensione. L'Inter deve tornare a fare quello che sa fare".