Bergomi: “Inter? Fiducioso per la Champions per un motivo in particolare”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro a proposito del percorso europeo della squadra di Inzaghi

Nel corso dell'intervista concessa a CalcioToday, Beppe Bergomi ha parlato anche del percorso in Europa che attende l'Inter. Queste le considerazioni: “È un girone complicato. Ha tutte le carte in regola per passare il turno, ma non bisogna dare nulla per scontato perché con Real Madrid e Shakthar non sarà facile. La squadra è però meno prevedibile rispetto all’anno scorso e sono ottimista. In Champions League ci vogliono più palleggio e qualità nelle giocate, e sono dell’idea che l’Inter quest’anno abbia aumentato il suo valore dal punto di vista tecnico“.