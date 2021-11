Bergomi: “L’Inter è forte, poteva avere 3-4 punti in più. Gli episodi determinano”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter dopo il derby deve essere convinta di poter recuperare. E' vero che negli scontri diretti è andata sempre in vantaggio, ma non gli sono girati bene"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri dopo il pareggio contro il Milan: "L'Inter dopo il derby deve essere convinta di poter recuperare. E' vero che negli scontri diretti è andata sempre in vantaggio, ma non gli sono girati bene. Manca ancora tantissimo: l'Inter ha dimostrato anche oggi di essere forte. La gestione del vantaggio era più facile l'anno scorso con un determinato tipo di gioco: è più difficile portarlo in fondo. Poi gli episodi determinano: sbagli il rigore con l'Atalanta, oggi puoi andare ancora in vantaggio e poi con la Juve c'è l'episodio al 90'. Potevi avere 3-4 punti in più e parlavi di un'altra classifica: però l'Inter è forte".