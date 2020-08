Bergomi: “E’ l’Inter di Conte, gruppo compatto. E su Eriksen Antonio ha ragione”

Una vittoria di carattere, per continuare il cammino europeo in Germania. L’Inter batte 2-0 il Getafe e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Chi in maglia nerazzurra ha già vinto questa competizione (quando si chiamava Coppa UEFA) è Beppe Bergomi che, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la prestazione della squadra di Conte:

MIGLIORI – “I migliori dell’Inter? Scelgo un uomo per reparto. In difesa Bastoni, a centrocampo Barella, che ha fatto davvero una grande partita, e in attacco Lukaku, che ha spostato gli equilibri, con una prestazione da grande giocatore”.

GRUPPO COMPATTO – “La squadra ha tenuto bene, ha avuto pazienza, rispettando l’avversario. Dagli abbracci e dai comportamenti a bordo campo, si vede che Conte sente questa squadra proprio sua. Ovviamente c’è qualche giocatore che può non essere contento, mi viene in mente Skriniar su tutti. Però gli altri, anche se trovano poco spazio, giocano bene. Il gruppo è compatto. L’Inter non è mai riuscita a tenere i ritmi alti per tutta la partita, il punto di merito ora è che non prende gol. Un ostacolo è stato superato, ora ne arriva un altro più difficile, con qualità superiore. Ora devono stare tutti compatti e pensare a quell’obiettivo. Bisogna pensare di poter arrivare fino in fondo”.

CONTE – La si può leggere in mille modi questa cosa: strappo forte in un momento sbagliato, ma anche come un ‘o si fa come dico io…’. Mi sembra difficile ricucire questo strappo. Difficilmente ci diranno la verità. Antonio quando vince ha un altro umore, non riesce ad accettare la sconfitta. Su Eriksen ha detto una cosa giusta: l’Inter ha bisogno, visto che va avanti, della qualità. E in questo senso il danese sarà importante”.

(Fonte: Sky Sport)